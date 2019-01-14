Жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа около месяца назад

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-14T11:22:58+03:00

Полностью разрушены четыре квартиры на 8 и 9 этажах. Фото: Ольга ГОПАЛО

Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП представитель газовой службы

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В последний раз тревожный сигнал о проблемах с газом от жильцов многоквартирного дома на ул. Хабарова, 16, в Шахтах, где в понедельник, 14 января, утром произошел взрыв, поступал около месяца назад, сообщил в ходе заседания оперативного штаба, работающего на месте ЧП под руководством губернатора Василия Голубева, представитель газовой службы.

- Последний вызов по поводу утечки газа из этого дома поступал 10 декабря, - сообщил он.

Представитель регионального подразделения Газпрома рассказал «КП» - Ростов-на-Дону», что специалисты проводили техническое обследование газового оборудования в этом доме минувшей весной — в апреле-мае.

Взрыв в девятиэтажке, напомним, прогремел 14 января в 6.18. В результате погибла одна женщина, Виктория Ларикова, еще десять ранены. Под завалами, по оперативным данным, могут находиться еще четыре человека.