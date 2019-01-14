На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более двухсот спасателей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-14T11:36:59+03:00

Власти региона заявили, что помощь федерального центра в решении вопросов, связанных с ЧП, не потребуется

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На месте происшествия в Шахтах, где в понедельник, 14 января, утром в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, работают почти 230 спасателей, задействованы 65 единиц спецтехники.

Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В результате взрыва погибла женщина — Виктория Ларикова, еще десять человек пострадали, порядка 140 жильцов эвакуированы (часть из них размещена в здании местной школы №23, которая находится по соседству).

Продолжается розыск еще четверых, которые, предположительно, находятся под завалами: для этой цели привлечены два кинологических расчета — через каждые 15-20 минут объявляется так называемая «минута тишины», чтобы оценить, есть ли призывы о помощи, после чего поисковые работы возобновляются.

В Шахтах введен режиме ЧС, там развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

В настоящее время ведется работа по обустройству площадок для установки кранов, при помощи которых будет произведена разборка пострадавшего участка строения. Между тем, губернатор Василий Голубев, доложивший о ситуации руководству страны, объявил, что у региона хватит своих сил и средств, чтобы справиться с последствиями ЧП.

- Нет нужды обращаться дополнительно в другие регионы и федеральный центр за медицинской помощью: региональные медики доложили, что все необходимое для оказания помощи людям у нас есть, - пояснил Голубев.