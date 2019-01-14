Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ
В социальных сетях под фотографиями с места взрыва газа в Шахтах стали появляться комментарии от жителей Магнитогорска, где совсем недавно, 31 декабря, произошла аналогичная трагедия, но больших масштабов. Люди выражают соболезнования семьям пострадавших в Ростовской области.
- Господи, что происходит-то? Мы от своего города отойти не можем, теперь вы... Соболезнуем вам. Надеемся, жертв больше не будет, - обращается к шахтинцам жительница Анна Шубина.
Пострадавших поддержали и другие ее земляки.
- Соболезнуем. Шахты держитесь. Магнитогорск с вами! - написала Эльвира Ланская.
- Соболезную, Магнитка с вами, - добавил Сергей Стародубцев.
Напомним, сегодня утром, 14 января, в городе Шахты Ростовской области на улице Хабарова прогремел взрыв. Пока известно об одной погибшей женщине.
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