Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-14T11:45:23+03:00

Новая трагедия произошла через две недели после крупного ЧП

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях под фотографиями с места взрыва газа в Шахтах стали появляться комментарии от жителей Магнитогорска, где совсем недавно, 31 декабря, произошла аналогичная трагедия, но больших масштабов. Люди выражают соболезнования семьям пострадавших в Ростовской области.

- Господи, что происходит-то? Мы от своего города отойти не можем, теперь вы... Соболезнуем вам. Надеемся, жертв больше не будет, - обращается к шахтинцам жительница Анна Шубина.

Пострадавших поддержали и другие ее земляки.

- Соболезнуем. Шахты держитесь. Магнитогорск с вами! - написала Эльвира Ланская.

- Соболезную, Магнитка с вами, - добавил Сергей Стародубцев.

Напомним, сегодня утром, 14 января, в городе Шахты Ростовской области на улице Хабарова прогремел взрыв. Пока известно об одной погибшей женщине.