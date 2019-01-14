2019-01-14T17:55:34+03:00
Происшествия

Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает

Предварительно, девочка находилась в квартире, в которой взорвался газ
Илья БОГОМОЛОВ
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Двухлетняя девочка, которая была спасена во время ЧП в городе Шахты Ростовской области, находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщил губернатор региона, который посетил пострадавших. После первоочередной медицинской помощи, маленькую Полину дополнительно осмотрят ростовские врачи.

Ее отец находится в состоянии средней тяжести, мать является единственной на данный момент жертвой трагедии. Этой семье обещали выплатить миллион рублей.

Напомним, сегодня утром, 14 января, на верхнем этаже жилого дома на улице Хабарова в Шахтах произошел взрыв бытового газа. Восьмой и девятый этажи обрушились, значительно повреждены четыре квартиры. По официальным данным, один человек погиб, десять пострадали, еще четверо могут находиться под завалами. Сейчас спастели укрепляют здание во избежание новых обвалов.

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