Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает
Двухлетняя девочка, которая была спасена во время ЧП в городе Шахты Ростовской области, находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщил губернатор региона, который посетил пострадавших. После первоочередной медицинской помощи, маленькую Полину дополнительно осмотрят ростовские врачи.
Ее отец находится в состоянии средней тяжести, мать является единственной на данный момент жертвой трагедии. Этой семье обещали выплатить миллион рублей.
Напомним, сегодня утром, 14 января, на верхнем этаже жилого дома на улице Хабарова в Шахтах произошел взрыв бытового газа. Восьмой и девятый этажи обрушились, значительно повреждены четыре квартиры. По официальным данным, один человек погиб, десять пострадали, еще четверо могут находиться под завалами. Сейчас спастели укрепляют здание во избежание новых обвалов.
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