Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-14T18:19:03+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал корреспонденту "КП" ситуацию со взрывом газа в многоэтажке в городе Шахты. Глава региона озвучил актуальные данные на 17 часов 14 января.

Губернатор Ростовской области о взрыве в Шахтах: данные на 17 часов 14.01.19 00:00 00:00

- Пока активно идет разбор завалов, работают тяжелые краны, снимают конструкции перекрытий. О других пострадавших (кроме погибшей, ее мужа и дочери. - прим. авт.) пока ничего неизвестно, они считаются пропавшими без вести. Взрыв произошел на девятом этаже в квартире № 72 и обрушение произошло в 68-ую квартиру. Версия одна - бытовой газ... Информация о том, что у жильцов было установлено несанкционированное газовое оборудование, пока не подтверждается.

Опровергает ложную информацию и МЧС:

- Информацию о возросшем числе погибших в рзультате обрушения части дома после взрыва газа до 4 человек не подтверждаем, - говорится в официальном сообщении.

Добавим, взрыв произошел сегодня утром. Погибла женщина из 71-ой квартиры, ее мужа и дочку спасатели достали из-под завалов и передали медикам. Еще четырех человек пока ищут. Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что на месте ЧП нашли тела троих погибших, но Главное управление МЧС по Ростовской области официально опровергает ее - поиски еще продолжаются.