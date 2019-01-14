2019-01-14T18:19:03+03:00
Происшествия

Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной

Последние данные "Комсомольской правде" озвучил губернатор региона
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВАИлья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
На месте ЧП работает оперативный штаб по устранению последствий взрыва газа.На месте ЧП работает оперативный штаб по устранению последствий взрыва газа.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал корреспонденту "КП" ситуацию со взрывом газа в многоэтажке в городе Шахты. Глава региона озвучил актуальные данные на 17 часов 14 января.

Губернатор Ростовской области о взрыве в Шахтах: данные на 17 часов 14.01.19

00:00
00:00

- Пока активно идет разбор завалов, работают тяжелые краны, снимают конструкции перекрытий. О других пострадавших (кроме погибшей, ее мужа и дочери. - прим. авт.) пока ничего неизвестно, они считаются пропавшими без вести. Взрыв произошел на девятом этаже в квартире № 72 и обрушение произошло в 68-ую квартиру. Версия одна - бытовой газ... Информация о том, что у жильцов было установлено несанкционированное газовое оборудование, пока не подтверждается.

Опровергает ложную информацию и МЧС:

- Информацию о возросшем числе погибших в рзультате обрушения части дома после взрыва газа до 4 человек не подтверждаем, - говорится в официальном сообщении.

Добавим, взрыв произошел сегодня утром. Погибла женщина из 71-ой квартиры, ее мужа и дочку спасатели достали из-под завалов и передали медикам. Еще четырех человек пока ищут. Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что на месте ЧП нашли тела троих погибших, но Главное управление МЧС по Ростовской области официально опровергает ее - поиски еще продолжаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка
Спасатели-альпинисты приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает
Взрыв в многоэтажке в Шахтах: следком возбудил уголовное дело
Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ
На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более двухсот спасателей
Жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа около месяца назад
Стал известен список пострадавших при взрыве в Шахтах
В Шахтах ограничено движение по улице, где произошел взрыв газа
Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей
В МЧС опровергли информацию о втором погибшем при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах