Разбирать завалы на месте взрыва в Шахтах спасателям мешает погода

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-15T10:33:39+03:00

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Сегодня, 15 января, в Шахтах спасатели приступили к разбору завалов на восьмом этаже дома, где накануне взорвался газ. Ночью работу специалистов осложняли погодные условия, которые постоянно менялись: то дождь, то сильный ветер. Но к утру, вроде бы, прояснилось.

- Мы по очереди работаем, чтобы люди могли отдыхать, все уставшие, - рассказал один из спасателей. - Пропавших пока нет не нашли. Завалы нагребаем в ручную, собираем в корыто, а после спускаем их краном.

Напомним, считающаяся пропавшей без вести семья жила прямо под эпицентром взрыва - в квартире на восьмом этаже. Соседи сначала подумали, что эти люди могли уехать из города и поэтому не отвечают на звонки. Но спустя сутки с момента ЧП, практически, не осталось сомнений, что три человека находятся находятся под завалами. Ночью было найдено тело четвертой пропавшей. Таким образом, жертвами взрыва официально считаются два человека.