2019-01-15T10:44:58+03:00
Общество

Ростовчане просят заменить маленькие автобусы на большие в час пик

Речь идет о 18-ом маршруте
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" появилась петиция о работе маршрута общественного транспорта № 18 "Микрорайон Суворовский - площадь Карла Маркса". Ее автор Альберт Конеев предлагает в утренний час пик заменять микроавтобусы на подвижной состав большой вместимости. Конкретно, в будние дни - с 6 до 9 часов.

- После изменений в работе транспорта в ноябре, поездка на работу превращается в издевательство над пассажирами, - жалуется мужчина. - Может, за счет города или крупных предприятий, купить такие автобусы и предоставлять этому АТП в часы пик... Ведь народ не гулять едет, а на работу - зарабатывать деньги на воспитание детей и уплату налогов.

Пока петиция набрала очень мало голосов "За", хотя проблема транспортной доступности Суворовского была остается "больной мозолью" всех жителей микрорайона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 января 2019 в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа
МЧС: поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершат в течение 5 часов
Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике
Разбирать завалы на месте взрыва в Шахтах спасателям мешает погода
Более тридцати жильцов пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки в Шахтах размещены в гостинице
Возникла угроза дальнейшего обрушения стены в поврежденной взрывом газа девятиэтажке в Шахтах
Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной
Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка
Спасатели-альпинисты приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает
Взрыв в многоэтажке в Шахтах: следком возбудил уголовное дело
Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ
На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более двухсот спасателей
Жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа около месяца назад
Стал известен список пострадавших при взрыве в Шахтах
В Шахтах ограничено движение по улице, где произошел взрыв газа
Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей
В МЧС опровергли информацию о втором погибшем при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах