Ростовчане просят заменить маленькие автобусы на большие в час пик

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-15T10:44:58+03:00

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В Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" появилась петиция о работе маршрута общественного транспорта № 18 "Микрорайон Суворовский - площадь Карла Маркса". Ее автор Альберт Конеев предлагает в утренний час пик заменять микроавтобусы на подвижной состав большой вместимости. Конкретно, в будние дни - с 6 до 9 часов.

- После изменений в работе транспорта в ноябре, поездка на работу превращается в издевательство над пассажирами, - жалуется мужчина. - Может, за счет города или крупных предприятий, купить такие автобусы и предоставлять этому АТП в часы пик... Ведь народ не гулять едет, а на работу - зарабатывать деньги на воспитание детей и уплату налогов.

Пока петиция набрала очень мало голосов "За", хотя проблема транспортной доступности Суворовского была остается "больной мозолью" всех жителей микрорайона.