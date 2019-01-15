Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-15T11:08:16+03:00

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"Мисс Россия 2006" Татьяна Котова решила поделиться в Instagram своими секретами, как ускорить важные процессы в жизни. Но внимание подписчиков больше привлекли не полезные советы от певицы, а ее горячее фото в оранжевом купальнике, демонстрирующее сексуальную фигуру и шикарные волосы.

- Моя цель - увидеть тебя, - написал ей один из поклонников.

- Татьяна, вы волшебница, - добавил другой.

- Роскошная дива, - прокомментировал третий.

kottova Во-первых, отличаем срочное, от важного. Во-вторых, сокращаем отвлечения. Важно понять, на что уходит время впустую: телефонные звонки, почта, соцсети. В-третьих, необходимо планировать следующий день с вечера.

Напомним, ранее подписчики Котовой признавались, что ее красота мотивирует их на свершения. Тогда певица демонстрировала белый купальник на фоне шикарного зимнего пейзажа.

Добавим, что за плечами известной красавицы из Ростова-на-Дону участие в музыкальном коллективе "ВИА Гра", сольный альбом и несколько синглов. В своем творчестве она делает ставку не только на вокал, но и на зажигательные танцы.