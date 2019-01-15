Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике
"Мисс Россия 2006" Татьяна Котова решила поделиться в Instagram своими секретами, как ускорить важные процессы в жизни. Но внимание подписчиков больше привлекли не полезные советы от певицы, а ее горячее фото в оранжевом купальнике, демонстрирующее сексуальную фигуру и шикарные волосы.
- Моя цель - увидеть тебя, - написал ей один из поклонников.
- Татьяна, вы волшебница, - добавил другой.
- Роскошная дива, - прокомментировал третий.
Напомним, ранее подписчики Котовой признавались, что ее красота мотивирует их на свершения. Тогда певица демонстрировала белый купальник на фоне шикарного зимнего пейзажа.
Добавим, что за плечами известной красавицы из Ростова-на-Дону участие в музыкальном коллективе "ВИА Гра", сольный альбом и несколько синглов. В своем творчестве она делает ставку не только на вокал, но и на зажигательные танцы.