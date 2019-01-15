2019-01-15T11:08:16+03:00
Звезды

Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике

Поклонники называют ее волшебницей
Илья БОГОМОЛОВ
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Красавица Татьяна Котова.Красавица Татьяна Котова.Фото: Instagram.com
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"Мисс Россия 2006" Татьяна Котова решила поделиться в Instagram своими секретами, как ускорить важные процессы в жизни. Но внимание подписчиков больше привлекли не полезные советы от певицы, а ее горячее фото в оранжевом купальнике, демонстрирующее сексуальную фигуру и шикарные волосы.

- Моя цель - увидеть тебя, - написал ей один из поклонников.

- Татьяна, вы волшебница, - добавил другой.

- Роскошная дива, - прокомментировал третий.

kottovakottova
Во-первых, отличаем срочное, от важного. Во-вторых, сокращаем отвлечения. Важно понять, на что уходит время впустую: телефонные звонки, почта, соцсети. В-третьих, необходимо планировать следующий день с вечера.
26619 отметок «Нравится»196 комментариевInstagram

Напомним, ранее подписчики Котовой признавались, что ее красота мотивирует их на свершения. Тогда певица демонстрировала белый купальник на фоне шикарного зимнего пейзажа.

Добавим, что за плечами известной красавицы из Ростова-на-Дону участие в музыкальном коллективе "ВИА Гра", сольный альбом и несколько синглов. В своем творчестве она делает ставку не только на вокал, но и на зажигательные танцы.

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