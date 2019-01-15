МЧС: поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершат в течение 5 часов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-15T11:44:03+03:00

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Поиск людей на месте ЧП в городе Шахты завершится в течение пяти часов, сообщил сегодня утром, 15 января, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва начальник главного управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.

По данным донского правительства на 10:00 нынешнего дня, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Остается неизвестной судьба троих человек. Всего повреждено 16 квартир, четыре из них разрушены. В гостинице "Горняк" размещены 28 человек из пострадавшего дома (это 12 семей). Для них организованы трехразовое горячее питание и медицинское обслуживание. У родных и близких находятся 118 человек.

- С утра 14 января спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты разбирают завалы посменно. Привлечено 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. В ликвидации ЧС задействовано более 500 человек, - сообщает пресс-служба губернатора региона.

Завтра, 16 января, в Шахтах будет объявлен траур.