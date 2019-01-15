16 января 2019 в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа
Завтра, 16 января, в городе Шахты в связи с трагедией по адресу Хабарова, 16 будет объявлен траур. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Ковалев.
Работы по поиску людей, чьи квартиры были разрушены взрывом бытового газа, завершатся в течение пяти часов, сообщил руководитель регионального управления МЧС на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пока официально известно о двух погибших женщинах, пострадавших мужчине и маленькой девочке и троих пропавших без вести жильцах дома. Еще 146 человек, которых 14 января эвакуировали из здания, находятся у родственников или размещены в гостинице.
Семьям, чьи квартиры окажутся непригодными для жилья, чиновники обещали помочь в приобретении новых квадратных метров.
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