2019-01-15T11:43:24+03:00
Происшествия

16 января 2019 в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа

Судьба еще троих человек остается неизвестна
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Спасатели работают на месте трагедии вторые сутки.Спасатели работают на месте трагедии вторые сутки.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

Завтра, 16 января, в городе Шахты в связи с трагедией по адресу Хабарова, 16 будет объявлен траур. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Ковалев.

Работы по поиску людей, чьи квартиры были разрушены взрывом бытового газа, завершатся в течение пяти часов, сообщил руководитель регионального управления МЧС на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пока официально известно о двух погибших женщинах, пострадавших мужчине и маленькой девочке и троих пропавших без вести жильцах дома. Еще 146 человек, которых 14 января эвакуировали из здания, находятся у родственников или размещены в гостинице.

Семьям, чьи квартиры окажутся непригодными для жилья, чиновники обещали помочь в приобретении новых квадратных метров.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Шахтах Ростовской области 14 января 2019 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершат в течение 5 часов
Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике
Ростовчане просят заменить маленькие автобусы на большие в час пик
Разбирать завалы на месте взрыва в Шахтах спасателям мешает погода
Более тридцати жильцов пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки в Шахтах размещены в гостинице
Возникла угроза дальнейшего обрушения стены в поврежденной взрывом газа девятиэтажке в Шахтах
Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной
Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка
Спасатели-альпинисты приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает
Взрыв в многоэтажке в Шахтах: следком возбудил уголовное дело
Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ
На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более двухсот спасателей
Жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа около месяца назад
Стал известен список пострадавших при взрыве в Шахтах
В Шахтах ограничено движение по улице, где произошел взрыв газа
Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей
В МЧС опровергли информацию о втором погибшем при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах