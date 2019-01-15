Жительницу Новочеркасска приговорили к семи годам за торговлю наркотиками
В Новочеркасске вынесли приговор местной жительнице, которую обвиняли в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Согласно официальной версии, она входила в организованную группу, которая занималась продажей запрещенных веществ через Интернет. Чтобы избежать уголовного преследования, сбытчики не встречались с клиентами, а делали тайники по всему городу, сообщая о месте после оплаты.
Суд согласился с доказательствами следствия, признав женщину виновной. Ближайшие семь лет она будет находиться в колонии общего режима. Расследование в отношении ее подельников выделено в отдельное производство.
Напомним, осенью в Ростове вынесли приговор мужчине, который был "закладчиком" наркотиков. Места тайников он фотографировал на сотовый телефон, а снимки отправлял покупателям. Во время задержания у него нашли восемь полимерных пакетов, в которых были наркотики. Они и стали главной уликой.