2019-01-15T13:57:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Стачки, Нагибина и Шолохова водители-лихачи превышают скорость на 80-115 км/ч

Специалисты пришли к такому выводу, получив данные камер наблюдения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Камеры наблюдения ежедневно фиксируют нарушения. Фото: правительство РОКамеры наблюдения ежедневно фиксируют нарушения. Фото: правительство РО
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Центр безопасности дорожного движения обнародовал результаты анализа данных, которые поступали с видеокамер, фиксирующих нарушения на улицах донской столицы. Чаще всего ростовчане превышают скорость, иногда на 100 километров в час.

- К примеру, комплексами фотовидеофиксации, установленными в Ростове-на-Дону, в декабре регулярно фиксировались значительные превышения скорости на 80-115 км/ч на проспектах Стачки, Нагибина, 40 лет Победы, Шолохова, улице Пойменной, - говорят в правительстве Ростовской области.

Напомним, на дорогах донского региона установлены 263 прибора автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также 50 стационарных имитаторов. Благодаря им владельцам машин и мотоциклов было направлено более 1,7 млн копий постановлений (общая сумма штрафов - 1 155,8 млн рублей). Средний размер штрафа - 658 рублей.

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