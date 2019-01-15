Жителя Ростова-на-Дону обокрала его новая подруга, которую он пригласил в гости

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-15T14:23:48+03:00

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Жительницу Азовского района подозревают в краже. Согласно официальной версии, именно она обокрала своего знакомого из Ростова-на-Дону.

Как сообщили в полиции, мужчина обратился к ним с заявлением. По его словам, он пригласил к себе домой женщину, с которой планировал провести время, они выпивали, после чего он лег отдохнуть, а проснувшись, не обнаружил новую подругу. Вместе с ней пропали деньги.

- Сотрудники правопорядка выяснили, что, дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, злоумышленница забрала из кармана брюк потерпевшего около 40 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники уголовного розыска нашли гостью, ею оказалась 36-летняя жительница Азовского района. Как оказалось, она успела потратить все деньги. В отношении женщины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с нее взяли подписку о невыезде.