2019-01-15T17:24:12+03:00
Происшествия

Спасатели вынуждены разбирать завалы взорвавшегося дома в Шахтах вручную

Ликвидация последствий взрыва затягивается
Илья БОГОМОЛОВ
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Разбор завалов затягивается.Разбор завалов затягивается.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Сегодня вечером, 15 января, областной оперативный штаб по ликвидации ЧП в городе Шахты сообщил, что разборка завалов на обрушившемся в 9-этажном доме идет вручную.

- Возникло осложнение, которое повлияло на ход работ. В связи с тем, что плиты перекрытий здания при взрыве газа были сильно повреждены, при подъеме автокраном конструкции стали рассыпаться. В настоящее время разборка завалов в основном идет вручную. Это затягивает процесс завершения работ, - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что сегодня утром руководство регионального управления МЧС обещало закончить поиски пропавших без вести людей до конца светового дня. Но, похоже, что возникшее осложнение нарушило планы спасателей. В настоящее время на месте происшествия работают более 500 сотрудников экстренных служб.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сообщили, что уже возобновлено теплоснабжение пострадавшего от взрыва дома (Хабарова, 16), а также соседнего с ним (Хабарова, 18).

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