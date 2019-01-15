Замгубернатора Вадим Артемов: Семья Лариковых уже получила выплату в миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:25 2019-01-15T18:31:11+03:00

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Как сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, родственникам семьи погибшей в результате ЧС в Шахтах выплачен миллион рублей в качестве единовременного пособия.

- Сегодня, на второй день трагедии, из резервного фонда Правительства Ростовской области семья (Лариковых; погибла супруга Виктория, муж и дочка остались живы, - прим. авт.) получила миллион рублей в качестве компенсации, - сказал Артемов. - По всем остальным приняты аналогичные решения, документы уже оформляются.

Также замгубернатора проинформировал СМИ о других выплатах пострадавшим в результате ЧС в Шахтах.

- Оформлены документы на выплаты материальной помощи 78 пострадавшим в размере 10 тысяч рублей, - заявил Вадим Артемов. - Те, кто получили вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей (средней тяжести, два человека), легкий - 200 (один человек). Завтра все документы будут подписаны. Как только завершится спасательная операция, нам предоставят возможность зайти в поврежденное здание, чтобы оценить ущерб, нанесенный взрывом. Соответственно, при частичной утрате предметов первой необходимости люди получат по 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей. Кроме этого, материальные выплаты будет осуществлены администрацией города Шахты, - заключил Артемов.

Тем временем, стало известно о еще двух погибших под завалами дома, в котором 14 января случился взрыв бытового газа. Это мужчина и женщина 1972-го года рождения. Таким образом, число жертв возросло до четырех. По нашей информации, их тела были обнаружены на кровати - в трагический момент они мирно спали. Поиски их 25-летней дочери продолжаются.