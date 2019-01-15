В Матвеево-Курганском районе домашний пес заразился бешенством

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-15T18:45:42+03:00

Это первая вспышка опасного заболевания в нынешнем году

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В селе Ряженое Матвеево-Курганского района вспышка опасного заболевания - бешенства. Его обнаружили у сторожевого пса местного жителя.

- Ветеринаров вызвал владелец, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных. - Мужчина жаловался на то, что у его собаки отказала нижняя челюсть, животное не может есть и пить, наблюдается сильное слюнотечение.

Мужчина признался, что дворняга не привита от бешенства, а недавно вблизи своего подворья хозяин видел лисицу. На следующий день собака пала. Подозрение ветеринаров подтвердили результаты лабораторных исследований.

Учитывая степень опасности заболевания, в селе началась массовая вакцинация домашних животных, а владелец пса проходит курс профилактического лечения.

В ближайшее время на отдельной территории села Ряженое будет установлен карантин.