В Ростове-на-Дону изъяли крупную партию контрафактных шлемов для детей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-01-15T19:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовские таможенники распространили официальное сообщение о задержании крупной партии детских шлемов. Как говорится в пресс-релизе, в ходе досмотра было установлено, что товар – «защитные головные уборы: шлемы пластмассовые, с подкладкой» – содержит обозначения, сходные с изобразительным товарным знаком «Человек-Паук». Арбитражный суд согласился с доводами таможенников, признав контрафактными 624 единиц детских шлемов.

На данный момент известно, что компания, которая является владельцем партии, должна заплатить крупный штраф, также впереди разбирательство с правообладателем. А детские шлемы изъяты.

Напомним, в прошлом году таможенники выявили более 2 300 000 единиц контрафактной продукции. Среди них товары для детей, одежда, обувь, этикетки для алкогольной продукции, бирки и ярлыки.