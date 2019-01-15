2019-01-15T19:23:35+03:00
Происшествия

В Новочеркасске на Герцена в аварии пострадали три человека

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла днем 15 января в Новочеркасске. По предварительным данным, на спуске Герцена 20-летний водитель "Нивы" не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, - пояснили в правоохранительных органах. - С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. А снимки последствий аварии уже появились в социальных сетях, вызвав немалое количество комментариев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в ночном бою уничтожили танки условного противника
В Ростовской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону изъяли крупную партию контрафактных шлемов для детей
В Матвеево-Курганском районе домашний пес заразился бешенством
Замгубернатора Вадим Артемов: Семья Лариковых уже получила выплату в миллион рублей
"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип
Спасатели вынуждены разбирать завалы взорвавшегося дома в Шахтах вручную
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону поддержал забег в честь нового года
Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей
Жителя Ростова-на-Дону обокрала его новая подруга, которую он пригласил в гости
В Ростове-на-Дону на Стачки, Нагибина и Шолохова водители-лихачи превышают скорость на 80-115 км/ч