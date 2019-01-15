В Новочеркасске на Герцена в аварии пострадали три человека
По факту проводится проверка
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Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла днем 15 января в Новочеркасске. По предварительным данным, на спуске Герцена 20-летний водитель "Нивы" не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, - пояснили в правоохранительных органах. - С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. А снимки последствий аварии уже появились в социальных сетях, вызвав немалое количество комментариев.