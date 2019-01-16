2019-01-16T10:11:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону большие пробки из-за выпавшего снега

Заторы наблюдаются на Нагибина и Буденновском
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Из-за снега в Ростове большие пробкиИз-за снега в Ростове большие пробкиФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В среду, 16 января, жители Ростова-на-Дону встали в большие пробки, которые образовались в центре города, а также на въездах в донскую столицу. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки причина не в авариях, их было не много, а все-таки в выпавшем снеге. На данный момент загруженность дорог составляет 7-8 баллов из 10 возможных.

Заторы наблюдаются на проспекте Михаила Нагибина, Стачки, Шолохова, Буденновский, Малиновского, Доватора, Мадояна, 40-лет Победы, Сельмаше, скорость движения транспорта на отдельных участках составляет не более 3–5 километров в час.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Ростове ожидаются осадки в виде снега с дождем, местами сильные. Утром местами гололед, налипание мокрого снега, на на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с.

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