2019-01-16T09:58:31+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону адвокат похитил у МВД 15 тысяч рублей

Защитник признал свою вину
Ирина ПОТЕРЯ
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Прокуратура сообщила о вынесении приговора в отношении адвоката. Процесс проходил в Кировском районном суде при участии представителя надзорного ведомства. Согласно официальной версии, адвокат (числится в палате с 2012 года) еще в 2016 году представил документы, которые свидетельствовали об его участии в следственных действиях, в соответствии с законом ему было выплачено 15 тысяч рублей.

На самом деле бумаги оказались липовыми. Когда об этом стало известно, в отношении адвоката возбудили уголовное дело.

- В судебном заседании он признал себя полностью виновным, ущерб возместил и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, - пояснили в прокуратуре.

Суд согласился с его позицией, прекратил уголовное дело в отношении адвоката, ему назначен штраф - 15000 рублей. Решение в законную силу не вступило.

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