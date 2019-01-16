2019-01-16T10:08:57+03:00
Происшествия

В Новочеркасска двух местных жителей отправили в колонию за контрабанду угля

Решение суда не вступило в силу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Новочеркасска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвинялись в контрабанде угля через таможенную границу России. Согласно официальной версии правоохранительных органов, они занимались контрабандой в крупном размере с сентября 2014 года.

- Установлено, что подсудимые незаконно перемещали через таможенную границу в рамках ЕВрАзЭС стратегически важные ресурсы (уголь), - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд согласился с доказательствами, собранными следствием, признав обвиняемых виновными. Они приговорены, соответственно, к 2 годам 6 месяцам и к 2 годам лишения свободы, со штрафом 100 000 рублей (каждый). Отбывать наказание будут в колонии-поселения. В прокуратуре добавляют, что решение суда не вступило в законную силу, то есть у подсудимых есть возможность его обжаловать.

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