Из-за непогоды задерживается прибытие в аэропорт «Платов» уже восьми рейсов

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-16T10:13:20+03:00

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Международный аэропорт Ростова-на-Дону выбился из графика из-за снегопада, начавшегося в ночь на среду, 16 января, который наряду с сильным ветром стал помехой для приземления воздушных судов в «Платове».

На данный момент задерживаются прибытие уже семи рейсов — два борта (из Екатеринбурга и Уфы) были отправлены на запасные аэродромы в Краснодар и Ставрополь, по еще пяти (трех из Москвы, а также из Санкт-Петербурга и Волгограда) — информация уточняется. Задержка составляет от пяти часов до тридцати минут: по последним данным, «Платов» начнет принимать воздушные суда около одиннадцати часов утра.

На вылет задерживаются четыре борта — три в Москву и один в Волгоград; кроме того, один, на Минводы, отменен совсем.