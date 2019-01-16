После Крещения в Ростовской области ожидают крепкие морозы

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-16T10:43:36+03:00

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Синоптики не ожидают крепких морозов в ближайшие дни. Согласно данным, которые озвучила руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова в пресс-центре «Дон-медиа», на Крещение погода будет относительно комфортной (от - 3 С на севере до +3 С на юге), а все благодаря теплому атмосферному фронту, под влиянием которого попал донской регион.

- Поэтому резкого понижения температуры воздуха не ожидаем, - говорит Елена Назарова. - Она начнется понижаться постепенно с 20 января. Вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. В третьей декаде января ударят крепкие морозы. По северу области до –15 С.

Напомним, в Ростове на Крещение официально откроются девять купелей, они расположены в разных районах города. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, казачьи и народные дружины, спасатели и медики.