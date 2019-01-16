В центре Ростова-на-Дону упал баннер, закрывающий неприглядный фасад дома

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-16T10:35:27+03:00

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В Ростове стали отваливаться баннеры, которыми закрывали старые дома в центре города во время чемпионата мира по футболу. Фотографию одной такой опавшей "занавески" активно обсуждают в соцсетях.

- Стабильность отклеилась, - иронизируют ростовчане в комментариях.

Очевидно, баннер не выдержал сильного ветра, который бушевал в городе накануне. Но людей больше волнует не само происшествие, а привычка местных властей прикрывать ветхие дома вместо того, что бы их реставрировать. Один такой объект перед ЧМ-2018 даже попал в передачу "Вечерний Ургант". Был и другой случай - более комичный: частный дом завесили баннером, пока хозяева уехали в гости. Жильцам пришлось делать прорези в "новом фасаде", чтобы нормально пользоваться своим жильем.