2019-01-16T10:35:27+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону упал баннер, закрывающий неприглядный фасад дома

Горожане высмеивают опавшее "украшение"
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
Изменить размер текста:

В Ростове стали отваливаться баннеры, которыми закрывали старые дома в центре города во время чемпионата мира по футболу. Фотографию одной такой опавшей "занавески" активно обсуждают в соцсетях.

- Стабильность отклеилась, - иронизируют ростовчане в комментариях.

Очевидно, баннер не выдержал сильного ветра, который бушевал в городе накануне. Но людей больше волнует не само происшествие, а привычка местных властей прикрывать ветхие дома вместо того, что бы их реставрировать. Один такой объект перед ЧМ-2018 даже попал в передачу "Вечерний Ургант". Был и другой случай - более комичный: частный дом завесили баннером, пока хозяева уехали в гости. Жильцам пришлось делать прорези в "новом фасаде", чтобы нормально пользоваться своим жильем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцов взорвавшегося дома в Шахтах будут пускать в квартиры по одному
После Крещения в Ростовской области ожидают крепкие морозы
Из-за непогоды задерживается прибытие в аэропорт «Платов» уже восьми рейсов
В Новочеркасска двух местных жителей отправили в колонию за контрабанду угля
В Ростове-на-Дону адвокат похитил у МВД 15 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону большие пробки из-за выпавшего снега
Для помощи жителям Шахт, пострадавшим от взрыва газа, открыт банковский счет
В Ростовской области в ночном бою уничтожили танки условного противника
В Ростовской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину
В Новочеркасске на Герцена в аварии пострадали три человека
В Ростове-на-Дону изъяли крупную партию контрафактных шлемов для детей
В Матвеево-Курганском районе домашний пес заразился бешенством
Замгубернатора Вадим Артемов: Семья Лариковых уже получила выплату в миллион рублей
"Скандал": T-Fest и Баста презентовали новый клип
Спасатели вынуждены разбирать завалы взорвавшегося дома в Шахтах вручную
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону поддержал забег в честь нового года
Жителям города Шахты, пострадавшим от взрыва газа, выплатят по 10 тысяч рублей
Жителя Ростова-на-Дону обокрала его новая подруга, которую он пригласил в гости
В Ростове-на-Дону на Стачки, Нагибина и Шолохова водители-лихачи превышают скорость на 80-115 км/ч