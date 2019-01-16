2019-01-16T11:18:20+03:00
Общество

Жильцов взорвавшегося дома в Шахтах будут пускать в квартиры по одному

Люди смогут забрать личные вещи и документы
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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Пострадавшие жильцы дома ждут своей очереди.Пострадавшие жильцы дома ждут своей очереди.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Сегодня, 16 января, Шахты прощаются с погибшими во время взрыва газа в 9-этажной доме, который произошел утром, 14 числа. В городе объявлен траур.

Как передает корреспондент "КП" с места событий, отопление пострадавшего дома по улице Хабарова, 16 возобновлено, но утром люди по-прежнему не могли попасть в свои квартиры. Сейчас спасатели сворачивают свою технику, работы не ведутся. Объявлено, что жильцов будут пускать по одному, чтобы они могли забрать документы и другие важные вещи. Пострадавшие горожане выстроились в очередь и терпеливо ждут возможности попасть домой. В школе, где был развернут штаб помощи пострадавшим, уже начались занятия.

В 12:00 около взорвавшегося здания запланирована панихида, на которой обещали присутствовать первые лица города и региона. Добавим, что жертвами трагедии стали пять человек: молодая мама, пенсионерка-преподаватель, супруги-бизнесмены и их 25-летняя дочь.

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