Жильцы взорвавшегося дома в Шахтах смогут вернуться в свои квартиры в течение 10 дней

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-16T13:16:26+03:00

Пока жильцам разрешают заходить в здание только по одному и в касках, чтобы забрать документы и важные вещи. Фото: Ольга ГОПАЛО

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Люди из взорвавшегося дома в Шахтах смогут вернуться в свои квартиры в течение десяти дней. Об этом сегодня во время панихиды по погибшим в результате ЧП рассказал губернатор Ростовской области. Речь идет о жильцах первого подъезда дома № 16 по улице Хабарова, и соседнего дома № 18. О тех, чьи квартиры находились в разрушенном подъезде, пока не говорилось.

- По мере поступления информации от проверяющих организаций мы разрешим людям войти в дома, наверное, в течение десяти дней. Некоторые говорят, что понадобиться две недели, но будем действовать по ситуации. В данном случае торопиться не стоит, - сказал Василий Голубев. - Нужно основательно провести обследование домов, оценить возможность безопасного проживания в них. Строительные организации намерены обследовать ситуацию на предмет того, какую часть дома придется разобрать. Это может быть седьмой этаж, но я пока не буду утверждать - пусть свое слово скажут эксперты. Сначала будет подготовлен проект на демонтаж (поврежденных конструкций - прим. авт.), а затем проект на достройку дома в случае такой необходимости. Это будет проводиться за счет областного бюджета. У нас такие возможности есть.

Напомним, в результате взрыва бытового газа в 9-этажном доме погибли пять человек, были полностью разрушены четыре квартиры. Из здания эвакуировали полторы сотни человек. Часть из них временно размещена в гостинице.