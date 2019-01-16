Девушка, семья которой погибла при взрыве газа в Шахтах, получит 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-16T13:42:02+03:00

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18-летняя Ирина Пашутина, родители и старшая сестра которой погибли в трагедии в Шахтах, получит три миллиона рублей - по одному за каждого погибшего члена семьи. Об этом рассказал губернатор Ростовской области во время панихиды по погибшим в результате взрыва бытового газа.

- Я думаю, что уже завтра, после представления медицинских документов, я подпишу бумаги о выплате по одному миллиону рублей за каждого погибшего, - озвучил Василий Голубев.

Глава региона отметил, что по первой жертве трагедии - Виктории Лариковой - документы на выплату миллиона были подписаны еще вчера. Ее муж и маленькая дочка, которые пострадали при взрыве, получать по 400 тысяч рублей - эти бумаги будут подписаны сегодня. Еще 79 человек претендуют на единовременную материальную помощь в 10 тысяч, затем будет проведена оценка утраченного ими имущества по резлуьтатам которой каждая семья может получить от 50 до 100 тысяч рублей.