Огромное дерево рухнуло на припаркованные машины в центре Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-16T15:31:00+03:00

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Сегодня утром, 16 января, в центре Ростова рухнуло огромное дерево. ЧП произошло на улице Социалистической, за Музыкальным театром. Мощные ветви растения накрыли собой несколько автомобилей, припаркованных у здания строительного университета. Причем на кадрах с места происшествия видно, что дерево росло на территории учебного заведения. Предварительно, оно могло упасть из-за налипания снега, который сделал ветки горяздо более тяжелыми. В результате ЧП повреждена ограда вуза, несколько машин получили вмятины на крышах. О пострадавших не сообщается.

Обсуждая фото с места происшествия, ростовчане снова спорят о том, кто виноват в данной ситуации, и кому придется оплачивать ремонт автомобилей.

- Оплачивает тот, на чьей территории было дерево. В соседнем дворе упала ветка на машину, владелец подал в суд на управляющую компанию дома и выиграл, - прокомментировал пользователь сети Дмитрий Климов.

- Было предупреждение МЧС о налипании снега. Так что не важно, на чьей территории дерево, - форс-мажор. И там знак висит, что парковка запрещена, - не согласился Павел Черкезов.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о том, что нужно делать, если на вашу машину упало дерево.