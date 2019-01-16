Губернатор Василий Голубев выразил соболезнования родным и близким жертв взрыва газа в Шахтах

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-16T15:51:42+03:00

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Глава донского региона Василий Голубев, принявший участие в гражданской панихиде по жертвам взрыва газа в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах, выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор возложил цветы и почтил память людей, чьи жизни унесла эта трагедия, минутой молчания. Голубев также высказал слова благодарности спасателям, в течение двух суток работавшим на месте ЧП, разбирая завалы.

На панихиду пришли сотни горожан — они несли красные гвоздики к портретам погибших, и, прощаясь с ними, многие не могли сдержать слез.

Ранее, напомним, стало известно, что глава региона подписал распоряжение о выделении из областной казны 790 тысяч рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате ЧС в Шахтах — они предназначены для 79 человек (по 10 тысяч рублей) в рамках мер поддержки.

Кроме того, должны быть назначены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества — тем, кто попадет в список имеющих, соответственно, право на ее получение (он будет составлен после обследования дома комиссией).

А семьям, родственники которых погибли в результате взрыва газа, будет выплачено по 1 млн рублей.