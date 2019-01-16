2019-01-16T16:50:24+03:00
Общество

Под Таганрогом автоинспекторы помогли девушке, машина которой вылетела в кювет

Стражи порядка помогли вытащить автомобиль
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Автоинспекторы помогли девушке, машина которой оказалась в кювете. Дорожное происшествие случилось на подъезде к селу Троицкое.

- Инспекторы ДПС заметили в кювете автомобиль «Рено», - рассказали в пресс-службе ведомства. - Полицейские остановились, чтобы узнать что случилось.

Оказалось, что девушка не справилась с управлением на скользкой дороге, сама она не пострадала, но выехать ее могла. Сотрудники ГИБДД попросили водителя, проезжавшего мимо грейдера, взять автомобиль на буксир. В результате машину благополучно вытащили на проезжаю часть.

На прощание сотрудники ГИБДД попросили автоледи не забывать о том, что на зимней дороге водитель должен выбирать скорость в соответствии с конкретным погодными и дорожными условиями.

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