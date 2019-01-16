2019-01-16T17:30:32+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону начальник организации ритуальных услуг попался на взятке

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону возбуждены уголовные дела в отношении начальника муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг и предпринимателя. Их подозревают, соответственно, в получении и даче взятки.

- По версии следствия, с ноября 2017 года по октябрь 2018-го предприниматель ежемесячно передавал взятки в размере 70 тысяч рублей начальнику муниципального предприятия по оказанию специализированный коммунальных услуг, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник СУ СК России по Ростовской области.

Естественно, не просто так. Взамен должностное лицо содействовало «беспрепятственному и своевременному проведению процедур кремации, приему тел умерших и оформлению необходимых документов».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

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