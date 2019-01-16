2019-01-16T18:12:16+03:00
Происшествия

В Ростовской области в тройной аварии на трассе «Дон» пострадала девушка-водитель

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварии.Место аварии.
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В среду, 16 января, на трассе «Дон» произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в донской автоинспекции, столкнулись грузовики Mercedes-Benz, КамАЗ и легковушка Dacia. Пострадала девушка, которая управляла последней машиной.

- С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу, - пояснили в правоохранительных органах.

Напомним, утром 16 января автоинспекторы предупредили водителей о непогоде, которая может стать причиной аварий. Автомобилистов просят не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим.

- На территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, кроме того в связи с перепадами температур прогнозируется гололедица и туман, - говорится в сообщении. - В связи со сложными метеорологическими условиями госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении всех требований ПДД.

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