Абитуриентам 2019: информация о вузах Ростова, направления подготовки, отзывы студентов и выпускников
Куда поступать, когда подавать документы, какие перспективы трудоустройства. Об этом читайте в рубрике «Абитуриентам 2019»
Фото: предоставлено ДГТУ
Изменить размер текста:
Перед будущими выпускниками встает вопрос – в какой вуз подавать документы, какую выбрать профессию, где они лучше всего смогут применить все свои способности. В новой рубрике «Абитуриентам 2019» мы расскажем о направлениях подготовки в вузах, правилах поступления и возможностях трудоустройства, поделимся отзывами самих студентов. (читайте далее)