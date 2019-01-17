2019-01-17T09:30:02+03:00
Общество

Абитуриентам 2019: информация о вузах Ростова, направления подготовки, отзывы студентов и выпускников

Куда поступать, когда подавать документы, какие перспективы трудоустройства. Об этом читайте в рубрике «Абитуриентам 2019»
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено ДГТУФото: предоставлено ДГТУ
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Перед будущими выпускниками встает вопрос – в какой вуз подавать документы, какую выбрать профессию, где они лучше всего смогут применить все свои способности. В новой рубрике «Абитуриентам 2019» мы расскажем о направлениях подготовки в вузах, правилах поступления и возможностях трудоустройства, поделимся отзывами самих студентов. (читайте далее)

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