В Ростове-на-Дону на Западном мосту столкнулись три легковушки и грузовик

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-17T10:20:45+03:00

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16 января в 16:45 в Ростове на Западном мосту произошла массовая авария. По информации полицейских, сначала столкнулись встречные автомобили Ford Mondeo и Opel Corsa, затем последний врезался в грузовик MAN, а тот, в свою очередь, по инерции отлетел на "Ладу Гранту" и KIA Ceed.

- По предварительной информации, пострадал 34-летний водитель автомобиля Opel Corsa. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

С социальной сети появились фото и видео с места аварии. Столкнувшиеся автомобили заняли половину проезжей части, из-за чего образовалась большая пробка в обе стороны.

- Этот мост как после бомбежки. Асфальт в хламе, яма на яме. Там не мудрено... - пишут в комментариях ростовчане. - Там и в сухую погоду сложно проехать, не говоря уже о гололеде.