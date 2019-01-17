Ростовчанка забыла в магазине сумочку с драгоценностями на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-17T10:39:32+03:00

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Ростовские полицейские раскрыли кражу драгоценностей, которая произошла из-за невнимательности самой хозяйки украшений. В Советский ОВД обратилась ростовчанка, которая осталась без сумочки. Женщина рассказала, что забыла ее в магазине, а вместе с ней и свое "золото" общей стоимостью в 200 тысяч рублей.

- Когда гражданка вернулась в торговое помещение, то сумки не обнаружила. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина воспользовался забывчивостью потерпевшей и украл сумку, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось задержать 34-летнего подозреваемого. Тот уже успел продать часть украшений, остальное изъяли полицейские. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.