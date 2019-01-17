2019-01-17T10:39:32+03:00
Происшествия

Ростовчанка забыла в магазине сумочку с драгоценностями на 200 тысяч рублей

Ситуацией тут же воспользовался нечистый на руку мужчина
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ростовские полицейские раскрыли кражу драгоценностей, которая произошла из-за невнимательности самой хозяйки украшений. В Советский ОВД обратилась ростовчанка, которая осталась без сумочки. Женщина рассказала, что забыла ее в магазине, а вместе с ней и свое "золото" общей стоимостью в 200 тысяч рублей.

- Когда гражданка вернулась в торговое помещение, то сумки не обнаружила. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина воспользовался забывчивостью потерпевшей и украл сумку, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось задержать 34-летнего подозреваемого. Тот уже успел продать часть украшений, остальное изъяли полицейские. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на Крещение 18-19 января 2019 в Ростове-на-Дону: дождь и плюсовые температуры
"Лунные кратеры" мешают проехать ростовским водителям на Вертолетном поле
В Ростове-на-Дону на Западном мосту столкнулись три легковушки и грузовик
Абитуриентам 2019: информация о вузах Ростова, направления подготовки, отзывы студентов и выпускников
В Ростовской области в тройной аварии на трассе «Дон» пострадала девушка-водитель
В Ростове-на-Дону начальник организации ритуальных услуг попался на взятке
Под Таганрогом автоинспекторы помогли девушке, машина которой вылетела в кювет
Губернатор Василий Голубев выразил соболезнования родным и близким жертв взрыва газа в Шахтах
Огромное дерево рухнуло на припаркованные машины в центре Ростова-на-Дону
Девушка, семья которой погибла при взрыве газа в Шахтах, получит 3 млн рублей
Жильцы взорвавшегося дома в Шахтах смогут вернуться в свои квартиры в течение 10 дней