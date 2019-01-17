"Лунные кратеры" мешают проехать ростовским водителям на Вертолетном поле
В социальной сети появилось видео ухабистой дороги в ростовском микрорайоне Вертолетное поле. Местный житель снял с балкона, как грузовая "ГАЗель" застряла в яме. Но самое интересное, что из таких ям состоит вся проезжая часть переулка Салютина. Автор ролика Сергей назвал их "лунными кратерами".
- На протяжении нескольких дней, там постоянно застревают машины. Лучше объезжайте, - написал мужчина, собираясь выйти и помочь водителю грузовика.
Комментаторы заметили на видео и электромобиль Tesla, водитель которого, увидев происшествие с "ГАЗелью", не спешил выезжать на дорогу.
- Ну так это полигон, где проверяют "Теслу" для езды по лунному покрытию, - пошутил один из пользователей.
- "Тесла" до луны добралась, а проехать-то не может, - поддержал его второй, намекая на то, что год назад известный изобретатель Илон Маск отправил в космос автомобиль этой марки.