СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-17T12:10:59+03:00

ВВыясняем, какая погода ожидается на Крещение 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Выясняем, какая погода ожидается на Крещение 2019 в Ростове-на-Дону

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Погода на Крещение 18-19 января 2019 в Ростове-на-Дону: дождь и плюсовые температуры. Если верить синоптикам, то впереди нас ждут дождь и плюсовые температуры. Морозов на Крещение не ожидается. Так, в пятницу, 18 января, днем воздух прогреется до плюс двух градусов тепла. Ветер будет дуть южный, его скорость составит три-четыре метра в секунду, временами порывы будут достигать семи метров.

В субботу, 19 января, утром еще на градус теплее - до плюс трех градусов. Ветер изменит направление на западное и усилится до восьми метров в секунду. Уже утром пойдет небольшой дождик, который будет идти весь день. Днем обещают до плюс пяти градусов выше нуля.

А вот наследующий день метеорологи прогнозируют уже облачную погоду, похолодает до минус четырех градусов.

Следующая рабочая неделя начнется с температуры в плюс пять градусов и сильных дождей во второй половине дня. Ко вторнику, 22 января, обещает подморозить и до минус пяти.

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