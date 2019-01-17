В Ростовской области за неделю грипп обнаружили у 19 человек

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-17T12:09:25+03:00

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В Ростовской области за неделю подтверждено 19 случаев заболевания гриппом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор. В частности, речь идет о штаммах типа А(Н1N1)pdm09, А(Н3N2) и вирусе гриппа В.

Кроме того, за это время к врачам с жалобами на кашель, боль в горле, высокую температуру и насморк обратились свыше 9,2 тысячи дончан. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Известно, что в Ростове-на-Дону — три тысячи заболевших. Однако эпидемические пороги - они рассчитываются для конкретной недели года с учетом многолетних показателей, пока не превышены.

Эпидемиологи советуют жителям региона не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания сразу же обращаться к врачам. В ведомстве добавили, что основная коварность гриппа - это осложнения, которые развиваются стремительно и могут привести к летальному исходу.