Непогода стала причиной большого количества аварий в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-17T12:36:42+03:00

Только на Ворошиловском мосту столкнулись девять машин

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В социальных сетях обсуждают транспортный коллапс, который случился накануне, 16 января, из-за выпавшего снега. Если утром в Ростове-на-Дону пробки оценивали в восемь баллов из десяти, то вечером город просто встал в один большой затор.

Аварии произошли практически на всех главных магистралях Ростова-на-Дону, самая большая и резонансная - на Ворошиловском мосту. Здесь врезались друг в друга сразу девять попутных автомобилей, через несколько минут в пробке встал весь мостовой переход.

Авария на Садовой. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Тем временем автоинспекторы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и не совершать резких маневров.