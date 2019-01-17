2019-01-17T12:46:23+03:00
Общество

Грозный взгляд из преисподней: в Ростове-на-Дону нашли дьявольское дерево

Фотография из вечернего парка вселяет в страх в пользователей соцсетей
Илья БОГОМОЛОВ
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Дерево и фонари или грозный взгляд из преисподней? Фото Игоря Дубовика из группы ВК "Ростов Главный".Дерево и фонари или грозный взгляд из преисподней? Фото Игоря Дубовика из группы ВК "Ростов Главный".
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Пользователи социальной сети обсуждают фотографию ростовчанина Игоря Дубовика. Мужчина выложил в городской паблик подборку снимков со своей прогулки по заснеженному парку Дружба, однако на фоне умиротворенных зимних пейзажей ярко выделяется фото дерева, которое горожане тут же окрестили "демоническим" и даже "дьявольским". На фото два фонаря, светящиеся под темными ветками, настолько похожи на горящие злобой глаза, что в комментариях тут же стали появляться шутки про злой дух, живущий в дереве. Горожане пишут, что поймав на себе такой взгляд во время вечерней прогулки, можно не слабо испугаться.

- Я приду и отомщу за моих срубленных детей! - придумал подпись к фотографии ее автор.

Напомним, пару лет назад в январский вечер ростовчан напугало другое видение - жуткая тень памятника Стачке, зависшая в небе над городом.

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