Грозный взгляд из преисподней: в Ростове-на-Дону нашли дьявольское дерево
Пользователи социальной сети обсуждают фотографию ростовчанина Игоря Дубовика. Мужчина выложил в городской паблик подборку снимков со своей прогулки по заснеженному парку Дружба, однако на фоне умиротворенных зимних пейзажей ярко выделяется фото дерева, которое горожане тут же окрестили "демоническим" и даже "дьявольским". На фото два фонаря, светящиеся под темными ветками, настолько похожи на горящие злобой глаза, что в комментариях тут же стали появляться шутки про злой дух, живущий в дереве. Горожане пишут, что поймав на себе такой взгляд во время вечерней прогулки, можно не слабо испугаться.
- Я приду и отомщу за моих срубленных детей! - придумал подпись к фотографии ее автор.
Напомним, пару лет назад в январский вечер ростовчан напугало другое видение - жуткая тень памятника Стачке, зависшая в небе над городом.