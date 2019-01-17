2019-01-17T13:07:12+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону злоумышленник, угрожая ножом, ограбил двух женщин

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону задержан мужчина, которого считают причастным к разбою. Согласно официальной версии, он с ножом напал на женщину, которая шла по улице Штахановского. Отобрав 500 рублей, мужчина ретировался, а ростовчанка тут же позвонила в правоохранительные органы.

- Вскоре с аналогичным заявлением обратилась еще одна гражданка, у которой таким же образом забрали мобильный телефон, - пояснили стражи порядка. - Потерпевшие описали приметы злоумышленника, судя по которым, действовал один человек.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице человека, который подходил под описание. Его доставили в отдел полиции. Стражи порядка установили, что подозреваемый – 25-летний ростовчанин, ранее судимый за избиение человека и управление машиной, будучи пьяным. В отношении него уже возбудили новое уголовное дело, на время расследования которого взяли под стражу.

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