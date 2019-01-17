В Ростовской области спасли школьника, который провалился в открытый люк

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-17T13:33:41+03:00

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В Усть-Донецком районе спасли ребенка, провалившегося в открытый люк. Как пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщение поступило днем 16 января от прохожего, который услышал крики мальчика.

- Ребенок находился на трехметровой глубине, он был очень напуган, - позже рассказали спасатели Владимир Бурмистров и Алексей Ефремов, которые оказались на месте в считанные минуты. - К счастью в яме не было воды, он был заброшен ветками и бревнами.

С помощью лестницы сотрудники подразделения службы спасения спустились в люк и подняли девятилетнего мальчика. Ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи.