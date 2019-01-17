СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-17T14:43:17+03:00

Выясняем, где и когда будут отключать электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда будут отключать электричество

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Отключение света Ростов-на-Дону 18-31 января 2019: где и когда. Об этом сообщили энергетики. Известно, что все они - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда будут отключать электричество*

18 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Фурмановская 98-104; ул. Нариманова 87-101; ул. Краснокурсантская 83-89, 90-98; пер . Канонерский 1-37, 2-46; пер. Марксистский 6-50

- пл. Толстого 6А, 10/12

18 января с 09:00 до 16:00:

- просп. Коммунистический 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2

- ул. Поэтичная 7Б, 76; СНТ «Красный Садовод»; СНТ «Победа»; ул. 2-я Краснодарская 129, 129/1, 129/2, 133, 135; ул. Купеческая 5; ул. Былинная 2; ул. Сказочная 89/11, 11/99; ул. Литературная 53; ул. Цветочная 122

- пер. Братский 33-43, 38-48; ул. Б. Садовая 15-27; ул. Согласия 14-16, 20-22; пер. Халтуринский 53-55

18 января с 13:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 92, 98; просп. Ворошиловский 59-65; пер. Малый 17-19, 23А

18 января с 10:00 до 12:00:

- ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрорецкая 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22

21 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Просвещения 23-73, 18-68; ул. Червоноармейская 1-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 1-23, 2-30; ул. Образцовая 1-15; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Металлургическая 70-100, 55-99; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 1-я Кизитириновская 1-27, 2-20; ул. 2-ая Кизитириновская 1-29, 2-26; ул. 3-ая Кизитериновская 1-41, 2-30; ул. Новомосковская 13-31, 30-48; ул. Полторацкого 56-70, 69-85; просп. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-9, 2-10; ул. 1-я Пионерская 2-34, 1-10; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. Коммунальная 28-40, 25-35; ул. 1-я Плановая 1-37, 2-48; ул. 2-я Плановая 1-23, 2-24; ул. Автономная 19-21, 22-26

21-23 января с 09:00 до 17:00:

- с/т «Садовод»

22 января с 09:00 до 16:00:

- ул. М. Горького 75/78; пер. Халтуринский 85

21-25 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19

23 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

- ул. 35-я линия 21-43; ул. 37-я линия 25-51, 12-42; ул. 39-я линия 28-82; ул. Сарьяна 50-66, 55-73

19-31 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьминский 79-101

22 января с 10:00 до 12:00:

- ул. Бородина 1-23, 10-54; пер. Вешенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52Б, 57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-39, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26

23 января с 09:00 до 17:00:

- ул. 18-я линия 13-23, 2-28; ул. Майская 7-13, 8-12; ул. Мурлычева 28-30; ул. Советская 9-11

*По данным Донэнерго.