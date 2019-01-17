2019-01-17T15:43:08+03:00
Общество

В Шахтах жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице Хабарова разрешили вернуться в свои квартиры

Правда, пока на время - проверить газ, тепло и горячую воду
Ольга ГОПАЛО
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В Шахтах жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице Хабарова разрешили вернуться в свои квартирыВ Шахтах жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице Хабарова разрешили вернуться в свои квартирыФото: Ольга ГОПАЛО
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В четверг, 17 января, в Шахтах жителям пострадавшего от взрыва бытового газа дома на улице Хабарова, 16 - там погибли пять человек, разрешили вернуться в свои квартры. Правда, пока не на долго. Как рассказали сайту rostov.kp.ru, в администрации города, сейчас там проверяют коммуникации.

- Жителей не пострадавшего первого подъезда, запускают, чтобы они открыли квартиры специалистам, которые исследуют, в каком состоянии находятся коммуникации - газ, горячая вода и отопление. Тоже происходит и в двух подъездах пятиэтажки дома на Хабарова, 18, что стоит рядом. После обследования и будет принято решение: можно ли там жить там или нельзя. О нем станет известно в течение пары суток.

Рано утром 14 января в городе Шахты Ростовской области произошел хлопок, результатом которого стало разрушение верхних этажей девятиэтажки. Фото: Ольга ГОПАЛО

Рано утром 14 января в городе Шахты Ростовской области произошел хлопок, результатом которого стало разрушение верхних этажей девятиэтажки.Фото: Ольга ГОПАЛО

Что касается жильцов пострадавшего подъезда, то на подступах к нему до сих пор стоит оцепление. Сигнальные ленты по периметру убрали, но внутрь пускают только по списку и, как и прежде, всего на несколько минут в сопровождении, чтобы люди могли забрать какие-то вещи первой необходимости.

Кроме того, специалисты администрации при них фотографируют состояние и переписывают пострадавшее имущество, чтобы потом назначить сумму компенсаций. Жители говорят, что обещанные первоначальные выплаты в размере десяти тысяч рублей, они пока не получили.

Несколько суток потребовалось спасателям, чтобы достать тела погибших. Фото: Ольга ГОПАЛО

Несколько суток потребовалось спасателям, чтобы достать тела погибших.Фото: Ольга ГОПАЛО

Напомним, рано утром 14 января в городе Шахты Ростовской области произошел хлопок, результатом которого стало разрушение верхних этажей девятиэтажки. По предварительным данным, причина ЧП взрыв бытового газа. Семь человек спасены, а вот пятеро остались под завалами. Несколько суток потребовалось спасателям, чтобы достать тела погибших.

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