«Как два разных человека»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась фото десятилетней давности
Фотографиями десятилетней давности поделилась с подписчиками своего Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова. Красавица поставила рядом два снимка - себя нынешнюю и несколько моложе.
- А вот и я 10 лет назад, казалось бы это было только вчера, но сколько работы, усилий, дисциплины, разочарований и маленьких побед за этим стоит, - написала она под фотокарточками. - Оказывается, чтобы нащупать свой стиль, понять, что хочешь и решиться работать в нужном направлении - понадобилось столько времени.
А после этого спросила у поклонников: «Ну что скажете, что лучше: тогда или сейчас?»
Мнения подписчиков разделились:
- Сейчас более стройная, более ухоженная, - написал один из них.
Были и такие комментарии: «Везде классная: тогда яркая, сейчас эффектная», «С годами даже лучше!» и «Как два разных человека».
Сама же Татьяна ответила на поставленный вопрос так:
- Мне кажется просто другая.