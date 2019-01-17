2019-01-17T16:24:25+03:00
Общество

«Как два разных человека»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась фото десятилетней давности

Подписчики пишут: «Будто два разных человека»
ГОШЕВ Игорь
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Фотографиями десятилетней давности поделилась с подпичиками. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Фотографиями десятилетней давности поделилась с подпичиками. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Фотографиями десятилетней давности поделилась с подписчиками своего Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова. Красавица поставила рядом два снимка - себя нынешнюю и несколько моложе.

- А вот и я 10 лет назад, казалось бы это было только вчера, но сколько работы, усилий, дисциплины, разочарований и маленьких побед за этим стоит, - написала она под фотокарточками. - Оказывается, чтобы нащупать свой стиль, понять, что хочешь и решиться работать в нужном направлении - понадобилось столько времени.

А после этого спросила у поклонников: «Ну что скажете, что лучше: тогда или сейчас?»

kottovakottova
#10yearchalleng
29033 отметок «Нравится»355 комментариевInstagram

Мнения подписчиков разделились:

- Сейчас более стройная, более ухоженная, - написал один из них.

Были и такие комментарии: «Везде классная: тогда яркая, сейчас эффектная», «С годами даже лучше!» и «Как два разных человека».

Сама же Татьяна ответила на поставленный вопрос так:

- Мне кажется просто другая.

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