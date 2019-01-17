2019-01-17T17:12:02+03:00
Общество

«За любовь не судят»: Поклонники поддерживают беременную Викторию Лопыреву в соцсетях

Хейтеры уверяют: самая сексуальная блондинка России увела мужа из семьи
ГОШЕВ Игорь
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Хейтеры уверяют: самая сексуальная блондинка России увела мужа из семьи. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Хейтеры уверяют: самая сексуальная блондинка России увела мужа из семьи. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Вот уже несколько дней в Сети не утихает скандал, в центре которого оказалась Виктория Лопырева. Экс-невесту Баскова и самую сексуальную блондинку России застали на пляже в Майями в компании молодого мужчины. Народ по снимкам тут же сделал выводы, что он и есть отец ее первенца — модель сейчас находится в положении. А еще узнал в нем известного бизнесмена и отца двоих детей. После этого на красавицу-ростовчанку обрушился шквал негатива. Но истинные поклонники поддержали Викторию.

- Большинство вас осуждающих просто завидуют вашей красоте, - написал один из подписчиков.

- Викуль, я бы на вашем месте вообще к фоткам поставила запрет на комменты. Столько злобы и грязи в ваш адрес. Вы же все равно пусть не все, но читаете. Нужен Вам этот негатив? Особенно сейчас! - посоветовала другая.

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- Значит, как мундиаль, так наша гордость Вика, как беременная, так ох, какая милая, а как узнали, что от человека с прошлым, так истерика началась, - заметил еще один Интернет-подписчик.

Были и такие слова поддержки: « Она сама разберется в своей жизни без нас», «Здоровья Вам Вика и малышу» и «За любовь не судят».

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