Подписано распоряжение о выплате 3 млн рублей младшей дочери семьи Пашутиных, погибших при взрыве газа в Шахтах

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-17T17:26:38+03:00

Ранее господдержка по 1 млн рублей была назначена семьям двух других жертв трагедии

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В четверг, 17 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета 3 млн рублей на выплату единовременного пособия Ирине Пашутиной — младшей дочери из семьи, погибшей в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Шахтах.

- Ранее документы по выплатам в 1 млн рублей были подписаны по двум другим погибшим (Виктории Лариковой и Людмилы Власовой. - прим. ред.), - уточнили в пресс-службе главы донского региона. - Таким образом, общая сумма выплат родственникам жертв всех погибших в шахтинской трагедии - 5 млн рублей. Еще двоим, получившим травмы при взрыве (мужу Виктории Лариковой — Кириллу — и их двухлетней дочери Полине. - прим. ред.), в качестве компенсации вреда здоровью также выплачено из бюджета области 600 тысяч рублей.

Взрыв газа в девятиэтажке на ул. Хабарова, 16, в Шахтах, напомним, произошел рано утром в понедельник, 14 января. Ударная волна полностью снесла четыре квартиры на двух верхних этажах жилого здания. Погибли пять человек, семеро получили травмы. Операция по разбору завалов длилась почти двое суток.

Ранее стало известно, что эксперты-криминалисты СКР официально опровергли версию теракта, сообщив, что следов тротила на месте ЧП не обнаружено. Газовую плиту из 72-й квартиры, в которой проживала пенсионера-преподаватель Людмила Власова и где был эпицентр взрыва, специалисты взяли на исследование.