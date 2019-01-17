Сильный туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-17T17:57:06+03:00

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Донские автоинспекторы распространили официальное обращение к водителям с рекомендацией быть предельно осторожными на дорога. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий - туман, местами сильный.

- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - советуют в УГИБДД Ростовской области, добавляя, что также следует использовать ближний свет фар и противотуманки.

Напомним, накануне непогода стала причиной большого количества аварий в Ростове, в результате в донской столице возникли серьезные транспортные заторы.