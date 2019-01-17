В Ростовской области объявлен в розыск 28-летний Алексей Старжевский

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-17T18:24:48+03:00

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Стражи порядка Ростовской области распространили официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Пропал уроженец Белокалитвинского района Алексей Старжевский, который ушел из дома еще 24 декабря прошлого года, после чего о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

- Приметы Алексея: на вид 28-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, нос прямой, брови дугообразные, глаза голубые, волосы темно-русые, - говорится в ориентировке, которая поступила в СМИ.

Когда последний раз видели Алексея, он был в черных джинсах, темной куртке из искусственной кожи на замке с мехом, на ногах — зимние ботинки. Он взял с собой мобильный кнопочный телефон в корпусе черного цвета.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(863-83)69-3-18, 8(863-83)69-2-24, 8(863-83)69-4-41, 8-951-538-08-20, 8-908-190-28-58