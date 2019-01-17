В Ростове-на-Дону работал водителем маршрутки иностранец, прошедший подготовку в лагере сирийских боевиков

СЕГОДНЯ 18:50 2019-01-17T18:52:43+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Ростовской области по решению Первомайского районного суда выдворили за пределы России гражданина одной из среднеазиатских республик Махсудбека Иминжанова. Причина - нарушение миграционного режима.

Как пояснили в спецслужбе, он попал в поле зрения в связи с его контактами с участниками террористических организаций на территории Сирии. Еще в 2015 году мужчина переправился транзитом через РФ и Турцию в сирийские лагеря боевиков, где прошел подготовку. После он был переправлен в Турцию, где приобрел поддельные документы и вернулся на Родину.

- В августе 2018 года он получил новый паспорт на другое имя и въехал на территорию России, где устроился на работу водителем маршрутного такси, - пояснили в ФСБ России по Ростовской области, добавляя, что иностранные партнеры проинформированы об его возвращении на Родину «для принятия в отношении него уголовно-процессуальных мер».